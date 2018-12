Zum vorläufig letzten Mal gibt es die Jeder Rappen zählt-Glasbox. Die Spendenaktion fand hauptsächlich in Luzern statt.

«Wir sind mit Jeder Rappen zählt sehr willkommen in Luzern»

«Jeder Rappen zählt» findet dieses Jahr zum zehnten und vorläufig letzten Mal statt. Die Spendenaktion von Radio SRF 3 und der Glückskette ist dabei zum sechsten Mal zu Gast in Luzern. «Der Europaplatz ist mit der Aussicht auf die Berge und Altstadt ein sehr schöner Ort. Zudem ist Luzern für viele Besucherinnen und Besucher as allen Ecken der Schweiz sehr gut erreichbar», erklärt Projektleiter Moritz Conzelmann. Auch habe man sehr gute Erfahrungen mit der Stadtverwaltung gemacht, so Conzelmann weiter.

Ab Samstag moderieren Nik Hartmann, Anic Lautenschlager und Judith Wernli sechs Tage und Nächte lang aus der Glasbox. Sie sammeln Geld, damit Kinder weltweit ein Dach über dem Kopf haben. Während der Spendenaktion finden verschiedene Konzerte statt und prominente Gäste besuchen die Box.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Jeder Rappen zählt 2018 Das Wochen-Programm in der Glasbox

«Jeder Rappen zählt» wird nonstop auf Radio SRF 3 und im Internet via Live-Stream übertragen, und auch das Fernsehen berichtet auf SRF 2. Abgeschlossen wird die Aktion am Freitag, 21. Dezember, mit einem grossen Fest.