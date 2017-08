Das neue Primarschulhaus Staffeln soll eines der grössten der Schweiz werden und 56,6 Millionen Franken kosten.

Der Ersatz des über 60 Jahre alten Schulhauses Staffeln im Luzerner Stadtteil Reussbühl wird teurer als ursprünglich angenommen. Wie die Stadtregierung in ihrem Bericht und Antrag an das Stadtparlament schreibt, erhöht sich die Kostenschätzung für das neue Primarschulhaus von 50 Millionen Franken auf 56,6 Millionen Franken. Nach Abzug der Planungskosten beträgt der Kredit 53,7 Millionen Franken; das letzte Wort dazu haben die Stimmberechtigten.

Begründet werden die höheren Kosten damit, dass der Baugrund schlecht sei und deswegen alle Gebäude unterkellert werden müssten. Wegen der Unterkellerung und der Infrastruktur für Vereine wurde auch die Geschossfläche erhöht.

Doppelt so gross wie heute

Das neue Primarschulhaus Staffeln werde mehr als doppelt so gross sein wie der heutige Bau und damit eines der grössten der Schweiz werden, schreibt der Stadtrat. Es werde in einer ersten Etappe für 24 Klassen und zwei Kindergärten gebaut. In einer zweiten Etappe solle die Kapazität auf 30 Klassen und vier Kindergärten erhöht werden können.