Minus eine Zehntelseinheit: Diese Idee hatte im Stadtparlament keine Chance. Die SVP will nun das Referendum ergreifen.

Das Budget der Stadt Luzern sieht für nächstes Jahr ein Plus von rund einer Million vor. Nach den positiven Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre sei nun die Zeit für eine Steuersenkung gekommen, sagte Marcel Lingg von der SVP. In den letzten 4 Jahren habe die Stadt 70 Millionen zuviel eingenommen, einen Teil davon solle man zurückgeben.

Die SVP war mit dieser Meinung fast allein, nur einige FDP-ler schlossen sich ihr an. Die Mehrheit im Grossen Stadtrat aber warnte: Die Finanzaussichten ab 2020 seien düster. Vieles sei noch sehr unsicher. Insbesondere drohten höhere Belastungen, weil der Kanton die Aufgaben neu verteilen will. In diesen unsicheren Zeiten sei es nicht angebracht, eine Steuersenkung zu riskieren. «Die Forderung kommt zum falschen Zeitpunkt», sagte etwa Mirjam Fries von der CVP.

Mit klarer Mehrheit genehmigte der Grosse Stadtrat das Budget 2019 mit dem aktuellen Steuersatz von 1,85 Einheiten. Doch womöglich ist das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen. Die SVP hat angekündigt, das Budget mittels Referendum zu bekämpfen.