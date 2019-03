Die 150 Delegierten der FDP Schwyz haben am Dienstag Abend Regierungsrat Kaspar Michel einstimmig für die Ständeratswahlen nominiert. Der 48-jährige Historiker und Staatswissenschaftler ist seit 9 Jahren in der Schwyzer Regierung. Er führt das Finanzdepartement und ist zur Zeit Landammann, also Regierungspräsident.

Der Sitzgewinn im Ständerat ist für die FDP ein erklärtes Ziel. Michel habe gute Chancen, sei er doch als Landammann und auch als Person im Kanton bestens bekannt.

Meine politischen Erfahrungen sind ein solider Hintergrund, um im Ständerat mitzuwirken.

Von den beiden Schwyzer Sitzen in der kleinen Kammer wird mit dem Verzicht von SVP-Ständerat Peter Föhn einer frei. Anspruch darauf hat bereit die CVP angemeldet. Sie will mit Regierungsrat Othmar Reichmuth den Sitz zurückerobern. Der zweite amtierende SVP-Ständerat Alex Kuprecht tritt noch einmal zur Wahl an.

Vier für den Nationalrat

Für den Nationalrat setzt die Partei einstimmig die 43-Jährige Petra Gössi, Nationalrätin und Parteipräsidentin der FDP Schweiz, als Zugpferd auf die Liste, zusammen mit den Kantonsräten Heinz Theiler, Sibylle Ochsner und Marlene Müller.