An heissen Sommertagen zieht es viele Menschen an den See und ins Wasser. Immer beliebter ist das Stand Up Paddeln. Auch wenn diese Sportart nahezu geräuschlos ausgeübt wird, birgt sie grosses Störpotenzial für die Wasservögel. Deshalb ruft der Kanton Luzern zur Rücksicht auf:

Gemieden werden sollten Flachwasserbereiche. In den Schilfgürteln werden Wasservögel durch die Paddler in ihrer Brut empfindlich gestört.

Am Sempachersee hat der Kanton Luzern Ende Juni 2020 Tafeln aufgestellt, um die Stand Up Paddler und alle weiteren Wassersportler für die Natur zu sensibilisieren.

Die Rücksichtsnahme auf die Natur gilt aber auch an Gewässern ohne Hinweistafeln.

Kein Problem besteht an Orten, an welchen sowieso viel Baderummel herrscht.