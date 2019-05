Gegen 15'000 Musikbegeisterte sind in den vergangenen sechs Tagen nach Stans gereist, um Musik aus aller Welt zu entdecken. Im letzten Jahr waren es 5000 Gäste mehr gewesen - damals allerdings im Unterschied zu diesem Jahr bei schönem Wetter.

Vorstand und Leitung der Stanser Musiktage zeigten sich denn auch mit der am Sonntag zu Ende gegangenen 24. Ausgabe zufrieden: «Die Qualität und die Auslastung der Konzerte war sehr gut. Wir haben aber das schlechte Wetter aber schon gespürt, vor allem in der Gastronomie auf dem Dorfplatz», sagt Co-Festivalleiter Marc Rambold gegenüber SRF News.

So bewegten sich die Besucherzahlen im kostenpflichtigen Programm auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Damals gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die Konzerte zu 80 Prozent ausgelastet gewesen seien.

Für den Co-Festivalleiter Marc Rambold waren es die letzten Stanser Musiktage. Nach fünf Jahren wechselt er per Ende Mai zum Luzerner Kulturhaus Südpol und wird dort neuer Betriebsleiter.

«Ich konnte bei den Stanser Musiktagen sehr viel lernen: wie man von Grund auf einen kulturellen Anlass organisiert, wie man Leute führt und wie man mit Finanzen umgeht. Dieses Wissen will ich in meinem neuen Job einbringen. Wichtig ist mir, dass ich mit dem neuen Team des Südpols neue Strukturen schaffe und Ruhe in den Betrieb bringe», sagte Marc Rambold.