Das Zuger Kantonale ist der Startschuss in die Schwingsaison 2019. Doch alle Blicke richten sich aufs Eidgenössische.

Start in die Schwingsaison

Mit einem Jubiläum, der 100. Ausgabe des Zuger Schwingfests, fängt am Sonntag die Schwingsaison an. Eine Saison, die im August mit dem Eidgenössischen – wiederum in Zug – ihren Höhepunkt erreichen wird.

Einschätzungen von SRF-Schwingexperte Simon Gerber:

Chancen für die Innerschweiz: Die Innerschweizer sind gut aufgestellt und stehen den Bernern und den Ostschweizern in nichts nach.

Innerschweizer Favorit: Im Fokus steht klar der Luzerner Joel Wicki. Er hat sich im vergangenen Jahr enorm weiterentwickelt und sein offensiver Schwingstil kommt beim Publikum gut an.

Nachwuchstalente aus der Innerschweiz: Es gibt keine grossen Favoriten, aber mehrere Hoffnungsträger: Michi Gwerder (SZ), Stefan Ettlin (OW), Marco Reichmuth (ZG) oder Joel Ambühl (LU).

Innerschweizer, der für eine Überraschung sorgen könnte: Der Zuger Pirmin Reichmuth, der nach einer langen Verletzungspause wieder zurück auf dem Platz ist.

Grösste Konkurrenz: Samuel Giger (TG), Armon Orlik (GR), Christian Stucki (BE), Kilian Wenger (BE) und Remo Käser (BE).