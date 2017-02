Luzerner Fasnacht Steht der Baum, können die Guugger loslegen

Heute, 16:56 Uhr

Vor 36 Jahren wurde in der Stadt Luzern der erste Guuggerbaum gestellt. Heute gehört der Baum fest zur Fasnacht dazu. Gefällt wird er jeweils im Gütschwald, dann von den Guuggenmusigen geschmückt und in der Altstadt aufgerichtet. Wo er am Freitag nach der Fasnacht ein zweites Mal gefällt wird.

zezm; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr