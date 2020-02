Suisag baut in Sempach neu

«Mit dem Neubau legt die Suisag eine wichtige Basis für den zukünftigen Erfolg der Firma», sagt Matteo Aeppli, Geschäftsführer der Suisag. Im neuen vierstöckigen Gebäude sollen rund 50 Arbeitsplätze entstehen, vorab für Verwaltung, Verkauf und Informatik, aber auch für den Bereich Genetik und einen Teil des Gesundheitdienstes. Ziel sei es, dank dem Neubau auch mehr Fachkräfte nach Sempach zu bringen.

Denn gut ausgebildete Fachkräfte seien laut Suisag-Geschäftsführer Matteo Aeppli zentral für den langfristigen Erfolg. Mit dem geplanten Neubau für rund 7 Mio. Franken will die Suisag darum dem Aspekt Arbeitsplatzgestaltung Rechnung tragen, um auch in Zukunft Dreh- und Angelpunkt der Schweizer Schweinebranche zu sein.

Die Suisag ist das zentrale Unternehmen der Schweizer Schweinebranche mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Genetik, künstliche Besamung und Tiergesundheit. Mit insgesamt knapp 100 Mitarbeitenden an fünf Standorten in der Schweiz ist die Firma auch ein wichtiger Arbeitgeber rund um Sempach.