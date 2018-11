Inhalt

SVP-Vorstoss abgelehnt - Zug zahlt weiterhin an Luzerner Theater und KKL

Die Zuger SVP will Kulturgelder an andere Kantone streichen - und scheitert am Widerstand der übrigen Parteien. Die Luzerner und Zürcher Kulturhäuser seien eine Bereicherung für die Zuger, finden sie.