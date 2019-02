Zum Start der neuen Töff-Saison startet auch die Swiss-Moto in Zürich. Gezeigt werden die Neuheiten von übe 400 Marken, das teuerste Motorrad der Welt und die schönsten Töff-Touren. Mittelpunkt der Ausstellung ist das Wikingerbike von Remo Bernasconi aus Malters.

Ganze 14 Jahre hat er an seinem Bubentraum, einem Schwedenchopper, gebaut und ihn auf den Namen «Ulfberht» getauft. Dies ist eine Anlehnung an die - wegen ihrer hohen Stahlqualität - legendäre Wikingerklinge. An der Swiss-Moto wird er nun sein komplett in Handarbeit gefertigtes Bike präsentieren.

Remo Bernasconi ist aber nicht zufrieden mit der Fertigstellung seines Traum-Töffs. Sein Ziel ist es, die grösste und älteste Bikeshow in Skandinavien zu gewinnen. Dafür hat der passionierte Töffbauer keine Kosten und Mühen gescheut.