Bei der Eröffnung im November 2017 löste die Mall of Switzerland in Ebikon Skepsis in der Stadt Luzern aus.

Das Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon und die Läden in der Luzerner Innenstadt wollen den Standort Luzern gemeinsam bekannter machen. So prüfe man aktuell einen Shuttlebus.

Dieser soll von der Pilatusbahn in Kriens in die Innenstadt fahren und vor dort weiter zur Mall of Switzerland. Zudem könnten noch weitere Partner mit ins Boot geholt werden, beispielsweise das Verkehrshaus.

Der grosse Konkurrent: der Online-Handel

Jan Wengeler, Centerleiter der Mall of Switzerland, bestätigt einen Artikel des «Anzeigers Luzern». Die Pläne für den Bus steckten allerdings noch in der Abklärungsphase. So sei zum Beispiel noch nicht bekannt, wie hoch die Kosten seien.

Zwischen der City-Vereinigung und dem Einkaufszentrum herrscht also nach anfänglicher Skepsis Tauwetter. «Wir haben erkannt, dass wir einen starken Konkurrenten haben, und das ist der Online-Handel», sagt André Bachmann, Präsident der City-Vereinigung. Man müsse auf die gemeinsamen Interessen fokussieren und nicht das Trennende in den Mittelpunkt stellen.