Nanopartikel sind winzige Teile, deren Grösse etwa einem Tausendstel eines Haares entspricht. Aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften werden sie für verschiedene technische Anwendungen eingesetzt.

In Sonnencremen wird oft Titandioxid als UV-Filter benutzt. Wird dieser Stoff in konventioneller Grösse verwendet, weist die Sonnencreme eine starke weisse Färbung auf. Wird er als Nanomaterial eingesetzt, ist die Creme dagegen farblos und durchsichtig, teilte der Luzerner Kantonschemiker am Dienstag mit.