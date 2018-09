Legende: Audio «Einen Arbeitsplatz wie im Tropenhaus werden wir in der ganzen Schweiz nicht mehr finden.» abspielen. Laufzeit 02:47 Minuten.

«Einen Arbeitsplatz wie im Tropenhaus werden wir in der ganzen Schweiz nicht mehr finden.»

Seit Mittwoch ist klar, dass das Tropenhaus im nächsten Juni schliesst. Damit verliert die Gemeinde Wolhusen ihren tropischen Garten mit den exotischen Früchten, die Fischzucht und das beliebte Restaurant mit den Tischen unter Bananenbäumen.

Legende: Zum Tropenhaus gehört auch das Restaurant «Mahoi» mit 14 Gault Millau Punkten. Marian Balli / SRF

Grund für die Schliessung sei, dass nicht mehr genug Wärme zum Heizen der zwei Gebäuden aus Glas geliefert werde. Die Wärme stammt von einer Transit-Gasleitung. Das Erdgas wird in der Nähe verdichtet und die Wärme dem Tropenhaus zur Verfügung gestellt. Die Angestellten wüssten seit längerem über die Probleme mit der rückläufigen, nachhaltigen Wärme, sagt Bettina Halter, eine der 50 Angestellten.

Legende: Der Empfangsbereich des Tropenhauses. Marian Balli / SRF

Bei den Angestellten gebe es auf der einen Seite viel Verständnis für die Schliessung des Tropenhauses, sagt Bettina Halter. Sie arbeitet seit neun Jahren im Tropenhaus im Service. «Wir wussten über die Probleme, trotzdem sind wir geschockt und auch sehr traurig. Wir arbeiten hier an einem ganz besonderen Ort, wohl einzigartig in der Schweiz.» Optimistisch ist sie, wenn es um die Zukunft geht: «Gute Leute braucht es immer.»

Legende: Zum Tropenhaus verkauft auch diverse, zum Teil selbst hergestellte, Artikel. Marian Balli / SRF

Das Tropenhaus in Wolhusen gehört dem Grossverteiler Coop. Produkte aus Wolhusen werden in grösseren Coop-Filialen verkauft. Auch im Empfangs-Bereich des Tropenhauses kann man nachhaltig produzierte Lebensmittel, Kosmetik oder Getränke kaufen. Einige der Angestellten werden voraussichtlich bei Coop weiter beschäftigt, was mit den Gebäuden passiert, sei momentan noch offen, hiess es beim Grossverteiler auf Anfrage.

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr