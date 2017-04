Baarer Ferienanbieter Trotz Krise: Hapimag glaubt an Zukunft

Dienstag, 25. April 2017, 18:30 Uhr, aktualisiert um 19:06 Uhr

Mitgliederschwund und rote Zahlen: Die Hapimag AG steckt in der Krise. An der Generalversammlung in Baar äusserten einige Aktionäre harsche Kritik an der Geschäftsführung. Doch die Mehrheit stellte sich hinter die Führung.

Bild in Lightbox öffnen. Fast 130'000 Mitglieder zählt die Hapimag. Sie können aus 60 Ferienanlagen auswählen - an vielen Stränden und in den grossen Städten in Europa, aber auch in den USA und Nordafrika. Wer eine Aktie besitzt, hat Anrecht auf eine bestimmte Aufenthaltsdauer in den Ferien-Anlagen, und kann sie zu Vorzugspreisen buchen.

Die Anlagen selber stehen bei den Aktionären kaum in der Kritik, anderes aber schon. An der Generalversammlung am Dienstag gab es etwa Vorwürfe, die Firma habe Resorts zu günstig verkauft. Auch das System der Aktien wurde kritisiert, es sei zu starr, die Aktien seien kaum mehr etwas Wert. Ein Aktionär betonte: «Ich rede hier Klartext: Die Hapimag ist ein Sanierungsfall». Hapimag setzt auf bessere Präsenz im Internet Zu einem Aufstand der Aktionäre aber kam es nicht. Alle Anträge wurden angenommen. Die Hapimag-Führung ihrerseits räumte gewisse Mängel ein und versprach Veränderungen. Sie setzt vor allem auf Verjüngung. CEO Hassan Kadbi, der erst seit wenigen Monaten im Amt ist, ist 38-jährig. Er will auf eine bessere Vermarktung im Online-Bereich setzen. Dazu beitragen soll auch Philipp Ries, der neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde: Er ist als Manager bei Google tätig. Audio «Kritik an der Hapimag-GV (25.04.2017)» abspielen. Audio «Kritik an der Hapimag-GV (25.04.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Kritik an der Hapimag-GV (25.04.2017) 4:18 min

vogb; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr

Audio «Auslaufmodell Hapimag» abspielen. Audio «Auslaufmodell Hapimag» in externem Player öffnen. Audio Auslaufmodell Hapimag Aus Echo der Zeit vom 25.4.2017 Nicht eine Ferienwohnung alleine besitzen, sondern gleich mehrere – und dafür diese mit anderen teilen: Das ist das Prinzip der Firma Hapimag. Seit Jahren aber schreibt Hapimag Verluste und die Mitgliederzahl schrumpft. An der Generalversammlung in Baar äusserten Aktionäre viel Kritik an der Geschäftsführung. Ist das Modell noch zeitgemäss? Beat Vogt