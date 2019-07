Er ist zweifacher Schweizer Junioren-Meister im Dreisprung und will nun im Zehnkampf angreifen: Der 16-Jährige Luzerner Noah Dje.

Im Moment fällt Noah Dje mit einem Ermüdungsbruch im Zehen verletzt aus. Der grossgewachsene 16-Jährige, dessen Vater aus der Elfenbeinküste stammt, verpasste wegen der Verletzung das Highlight der Saison, das europäische, olympische Jugendfestival in Baku. Doch der Luzerner ist zuversichtlich, dass er bald schon wieder angreifen kann: Beim Zehnkampf in Hochdorf. Dort will er seine Saison erfolgreich beenden.

Sein Ziel für die Zukunft ist die Teilnahme an Olympischen Spielen und an Weltmeisterschaften. Und natürlich auch am heimischen «Spitzenleichtathletik Luzern» möchte er dereinst mittun.

Spitzenleichtathletik in Luzern Am Dienstagabend findet auf der Allmend «Spitzenleichathletik Luzern» statt. Die Weltspitze der Leichtathletik ist dann in Luzern zu Gast.

KV und Training unter einem Hut

Die optimalen Voraussetzungen dazu hat Noah Dje gefunden. Seit er dank der Talentschule mehr trainieren und gleichzeitig auch den erfolgreichen KV-Abschluss verfolgen kann, hat er bereits Fortschritte gemacht.

Dies zeigte er im Februar mit dem U18-Meistertitel im Dreisprung. Nun gilt es für Dje nach der Verletzung dort anzuschliessen und auch im Zehnkampf Erfolge zu feiern.