Seit August ist das gesamte KKL in Luzern bargeldlos. Gäste, die das Restaurant und den Barbetrieb besuchen oder am Ticketstand eine Konzertkarte kaufen wollen, können künftig nur noch mit einer Karte oder einem anderen elektronischen Zahlungsmittel bezahlen. Mit dieser Umstellung will das KKL mehr Sicherheit bieten.

Zahlen mit Karte ist hygienischer und sicherer.

Erreger, welche durch die Oberfläche übertragen werden, können sich auf Bargeld verbreiten und Krankheiten auslösen, begründet das KKL diesen Schritt zur bargeldlosen Zahlung. Dazu komme, dass es für die Gäste sicherer sei, wenn sie ohne grosse Geldbeträge unterwegs sind. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Zahlungsabläufe beschleunigt und so die Wartezeiten verkürzt werden können, sagt KKL-Mediensprecherin Corinne Schneebeli.

Sie ist überzeugt, dass die Umstellung keine Probleme bieten. «Schon heute wird beispielsweise das Ticketing hauptsächlich elektronisch abgewickelt.» Trotzdem gibt es eine Übergangsfrist. Bis Ende Jahr kann man in Ausnahmefällen noch mit Noten und Kleingeld bezahlen, ab dem nächsten Jahr will das KKL komplett bargeldlos sein.