Unglück in Schongau LU

Im Kanton Luzern ist am Dienstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, der alleine unterwegs war, kam dabei ums Leben.

Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich dabei um einen 78-jährigen Schweizer.

Die zweiplätzige Cessna war wenige Minuten nach dem Start aus unbekannten Gründen abgestürzt.

Gestartet war der Pilot am Dienstag kurz nach 15 Uhr beim Flugplatz Buttwil, wie die Luzerner Kantonspolizei am Abend mitteilte. Im Gebiet Rüedikerwald in Schongau stürzte die Maschine ab.

Ein Teil des Wracks geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Unfallort im Wald wurde grossräumig abgesperrt. Zur Absturzursache nahmen die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) und die Staatsanwaltschaft Emmen Untersuchungen auf, wie die Polizei mitteilte.