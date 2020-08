Für die Universität Luzern gilt in den Vorlesungsräumen, in der Bibliothek, in der Mensa oder in den Gängen bald Maskenpflicht. Die Uni Luzern öffnet ihre Türen am 17. August – das neue Semester beginnt allerdings erst einen Monat später. «Wir wollen ein sicheres Studieren, Lehren, Forschen und Arbeiten ermöglichen», sagt Mediensprecher Dave Schläpfer. Dazu gehöre unter anderem, dass die Hörsäle nicht voll ausgelastet werden und eben neu auch die Maskenpflicht.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uni Luzern werden die Masken zur Verfügung gestellt. «Ob wir auch den Studierenden Masken abgeben können, wissen wir noch nicht. Das sind wir zurzeit am Abklären», sagt Dave Schläpfer.

Pädagogische Hochschule zieht nach

Im Universitätsgebäude ist auch die Pädagogischen Hochschule Luzern untergebracht. Diese hat bis jetzt noch keine Maskenpflicht verordnet. Aber, so Mediensprecher Marco von Ah: «Wir sind in gutem Kontakt mit der Universität Luzern. Wir werden keine Sonderlösung anstreben, die von Schule zu Schule anders ist.» Man kann also davon ausgehen, dass in der Universität Luzern schon bald im gesamten Gebäude Maskenpflicht herrschen wird.

Anders sieht es an den Pädagogischen Hochschulen in Zug und Schwyz aus. Sie wollen vorerst auf eine Maskenpflicht verzichten. In den meisten Fällen könne man die Abstandsregeln einhalten, heisst es auf Anfrage.