Am Montag ist in Luzern die verlängerte Buslinie 1 mit einer symbolischen Eröffnungsfahrt eingeweiht worden.

Die Linie wird ab dem 15. Dezember von Kriens-Obernau via Bahnhof Luzern bis nach Ebikon Fildern (Mall of Switzerland) führen.

Mit einer Gesamtlänge von neu über 12 Kilometern ist die Linie 1 die längste – und am stärksten frequentierte – ÖV-Linie des ganzen Kantons.

Das Luzerner Rontal und dessen Umgebung sind ein bedeutender Entwicklungsschwerpunkt und eine wichtige Verbindung zwischen den Wirtschaftsräumen Luzern und Zürich. Schon heute sind jedoch zahlreiche Strassenabschnitte in der Region stark belastet. Staus und Verspätungen im Busverkehr sind die Folge. «Wir stehen vor einer grossen Herausforderung», sagte der Luzerner Regierungsrat und Baudirektor Fabian Peter am Montag in seiner Ansprache zur Einweihung der verlängerten Linie 1.

«Die Mobilität nimmt in den kommenden Jahren weiter zu, der Platz bleibt jedoch begrenzt. Mit der Verlängerung der Linie 1 entsteht nun eine direkte und leistungsfähige Verbindung vom Bahnhof Luzern bis zur Mall of Switzerland, die ihren Teil dazu beitragen wird, dass der Verkehr in Zukunft verträglicher abgewickelt werden kann.»

Neues ÖV-Angebot ab Dezember

Mit der Verlängerung der Linie 1 reagiert der Verkehrsverbund Luzern (VVL) auf die steigende Zahl von Fahrgästen in dem Gebiet, das auch «Luzern Ost» genannt wird. «Mit dem Einsatz von Doppelgelenk-Trolleybussen erhöht sich die Kapazität und der Komfort», sagt Pascal Süess, Geschäftsführer des VVL.

Die Linie 1 fährt von Montag bis Sonntag tagsüber alle 7.5 Minuten und am Abend im 15-Minuten-Takt. Mit dem neuen ÖV-Angebot in Luzern Ost werden die fünf Buslinien 22, 23, 26, 30 und 111 am Bahnhof Ebikon mit der S-Bahn nach Luzern, Sursee und Zug verknüpft. Damit gibt es neue Reisemöglichkeiten mit Bahn und Bus.

Längste Trolleybus-Linie des Kantons

Für den Bau der Trolleybus-Infrastruktur hat der Kanton Luzern die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) beauftragt. Mit einer Gesamtlänge von neu über 12 Kilometern ist die Linie 1 von Kriens-Obernau nach Ebikon Fildern die längste Trolleybuslinie und die am stärksten frequentierte ÖV-Linie des ganzen Kantons.

«Es ehrt uns, dass wir dieses Projekt im Auftrag des Kantons haben umsetzen dürfen. Die Verlängerung der Linie 1 auf einer Länge von 4.7 Kilometern war für uns eine grosse Herausforderung, die wir aber gerne wahrgenommen haben», sagte VBL-Direktor Norbert Schmassmann bei der Eröffnung.