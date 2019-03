Die 1895 gegründete Hochdorf-Gruppe mit Hauptsitz im luzernischen Hochdorf betreibt zwei Milchwerke in der Schweiz sowie ein Milchwerk in Deutschland (60 Prozent-Beteiligung). In den Schweizer Milchwerken wird zudem hochwertige Babynahrung hergestellt. Weiter führt Hochdorf ein Cerealienwerk (Weizenkeimverarbeitung) in der Schweiz und eine Ölmühle sowie ein Frucht- und Gemüse-Trocknungswerk in Deutschland. In Südafrika produziert Hochdorf Schokolade für den afrikanischen Markt.

Hochdorf gehört in der Schweiz zu den führenden Nahrungsmittel-Unternehmen und beschäftigte per Ende 2018 weltweit knapp 700 Mitarbeitende. Die Produkte werden in über 90 Ländern an die Lebensmittelindustrie, den Gross- und Detailhandel sowie an den Endverbraucher verkauft.