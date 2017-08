Die Luzernerin Valerie Koloszar macht seit 20 Jahren Musik und tritt am Mittwoch am bekannten Jazzfestival Willisau auf.

Die in Luzern lebende Singer Songwriterin Valerie Koloszar, besser bekannt unter dem Namen Pink Spider hat 2015 den 3fach Kick Ass Award für den besten Song gewonnen und den Anerkennungspreis der Stadt Luzern erhalten. Dies hat sie einem breiteren Publikum bekannt gemacht.

Die studierte Meeresbiologin ist 40 Jahre alt und macht seit 20 Jahren Musik. Sie ist Autodidaktin, nimmt ihre Songs selbst zu Hause auf und schreibt auch ihre Texte selber. Von der Musik allein kann sie aber nicht leben, sie hat noch diverse Jobs im Gastgewerbe, bei der Post und als Übersetzerin.

Eine Pop- und Rocksängerin am Jazzfestival

Am Mittwoch tritt die Sängerin zum ersten Mal am Jazzfestival Willisau auf. «Pink Spider zu hören heisst, wieder mal richtig schön von Musik berührt zu werden», heisst es im Programm des Festivals. Und weiter: «Pink Spider schreibt Lieder mit dem Klang der Strasse, voll von Wehmut und Heiterkeit und den Spuren jenes rauen Glücks, das man viel zu selten spürt.»

Das Regionaljournal Zentralschweiz hat mit der Sängerin gesprochen und sie eingeladen im Studio zwei Songs zu spielen. Dass sie als Folk-Sängerin am Jazzfestival in Willisau aufspielen kann, freut Valerie Koloszar. «Soviel ich weiss, ist das Jazzfestival in Willisau in den letzten Jahren genremässig breiter geworden. Ich freue mich auf den Auftritt».