Der Ticker ist abgeschlossen

19:38 Das waren die Luzerner Wahlen 2019 Damit schliessen wir unseren Liveticker zum heutigen Wahlsonntag. Für eine ausführliche Zusammenfassung schalten Sie morgen Montag das Regionaljournal Zentralschweiz ein - um 6:30, 7:30 und 8:30 Uhr auf Radio SRF 1. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend! Legende: SRF

19:34 Die Elefantenrunde zu den Luzerner Wahlen In der Elefantenrunde des Regionaljournals Zentralschweiz analysieren Partei- oder Fraktionspräsidenten der grossen Luzerner Parteien die Wahlergebnisse. Die Präsidenten der linken Parteien nehmen Stellung zum kommenden zweiten Wahlgang. Sie erklären, dass sie sich noch nicht entschieden haben, wer ins Rennen gegen den parteilosen Marcel Schwerzmann soll. Zieht die Grüne Korintha Bärtsch ihre oder der SP-Mann Jörg Meyer seine Kandidatur zurück, oder treten gar beide nochmals an? Auch die Verliererparteien SVP, CVP und FDP wollen ihre Ergebnisse analysieren. Für die Luzerner SVP-Präsidentin Angelo Lüthold ist klar, dass ihnen das aktuell prominente Klimathema einen Strich durch die Rechnung machte. Hören Sie hier die ganze Runde mit den Luzerner Parteispitzen nach Legende: Audio Hören Sie hier die ganze Runde mit den Luzerner Parteispitzen nach abspielen. Laufzeit 14:00 Minuten. 14:00 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

19:11 «Ein Trend, der über Zürich hinausweist» Nach den Zürcher Wahlen gewinnen die grünen Parteien nun auch in Luzern. Politologe Michael Hermann sieht einen klaren Trend, «der über Zürich hinausweist». In Nuancen unterscheide sich das Resultat jedoch von jenem in Zürich. «Die SP gewinnt in Luzern, in Zürich hat sie verloren und die Grünen gewinnen mehr als die Grünliberalen. Der Luzerner Linksrutsch ist deutlicher.» 01:49 Politologe Hermann: «Trend von Zürich bestätigt sich» Legende: Video Politologe Hermann: «Trend von Zürich bestätigt sich» abspielen. Laufzeit 01:49 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

19:04 Gewinner und Verlierer der Wahl Maurus Frey, Präsident der Grünen Luzern, führt ihr gutes Abschneiden auf die aktuelle Präsenz der Klimathematik zurück. «Die Luzernerinnen und Luzerner machen sich Sorgen ums Klima», so Frey. Doch es gebe noch einen anderen Grund: «Wir erlebten in den letzten Jahren ein Powerplay der bürgerlichen Parteien, die ihre dogmatische Steuerpolitik auf Kosten der Schwächsten durchpaukten.» Angela Lüthold, Präsidentin der SVP ist mit dieser Analyse nicht einverstanden. Ihre Partei büsst sieben Sitze ein. «Der Kanton Luzern wurde städtischer und das ist sicher ein Grund, weshalb es zu diesem Linksrutsch gekommen ist.» 03:29 Gewinner und Verlierer zur «grünen Welle» im Kanton Luzern Legende: Video Gewinner und Verlierer zur «grünen Welle» im Kanton Luzern abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

18:53 CVP und FDP verlieren Mehrheit Nach den heutigen Resultaten bringen die CVP und die FDP im Kantonsparlament zusammen keine Mehrheit mehr hin. Die beiden Parteien brachten gemeinsam über Jahrzehnte viele Geschäfte durchs Parlament - damit ist nun Schluss. Bei gewissen Anliegen könnten sie künftig mit der GLP zusammenspannen, was die Grünliberalen weiter stärken würde - zusätzlich zum Sitzgewinn.

18:38 CVP: Nach der Sonne der Regen Nachdem die CVP beim Schlussresultat der Regierungsratswahlen jubeln konnte, sieht es beim Kantonsrat anders aus. Die Mitte-Partei bleibt zwar stärkste Partei, verliert jedoch ganze vier Sitze. Ein «weniger erfreuliches» Resultat, wie sie es selber bezeichnen.

18:06 Kantonsrats-Schlussresultat eingetroffen! Das provisorische Schlussresultat der Kantonsratswahlen ist da. Grosse Gewinner sind die grünen Parteien. Die GLP legt um drei Sitze zu, die Grünen können ihre Sitzanzahl verdoppeln und die Jungen Grünen ergattern sich einen Kantonsratssitz - zum ersten Mal. Verlierer sind die bürgerlichen - die SVP (minus sieben Sitze), die CVP (minus vier) und die FDP (minus drei). Die SP kann um drei Sitze zulegen. Legende: SRF

17:54 Das Luzerner Kantonsparlament bleibt bürgerlich - trotz linker Erfolge Im Kantonsrat zeichnen sich klare Sitzgewinne für die linken Parteien ab. Wie dies die Arbeit im Parlament verändert, dazu SRF-Redaktor Christian Oechslin: «Man kann sagen, dass die grünen Anliegen in Zukunft mehr Gewicht bekommen. Auch die kritischen Stimmen zur Finanzpolitik werden lauter. Aber man muss klar sagen, der Kanton bleibt trotz Gewinnen der Linken klar bürgerlich geprägt. SVP, CVP und FDP werfen nach wie vor mehr Gewicht in die Waagschale als die Linken.» SRF-Redaktor Christian Oechslin analysiert die Sitzverschiebungen im Kantonsrat Legende: Audio SRF-Redaktor Christian Oechslin analysiert die Sitzverschiebungen im Kantonsrat abspielen. Laufzeit 06:33 Minuten. 06:33 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

17:36 Marcel Schwerzmann im Fernsehinterview Ein sichtlich enttäuscher Marcel Schwerzmann sagt auch im Fernsehinterview, dass er schon damit gerechnet habe, im zweiten Wahlgang antreten zu müssen, doch er hätte nicht erwartet, hinter zwei Linken zu landen. «Es gibt verschiedene Themen, die da den Ausschlag gegeben haben können. Zum einen das Thema der Finanzen und zum anderen das der fehlenden Frau in der Luzerner Regierung.» Bei den letzten Wahlen habe er das bürgerliche Potential im zweiten Wahlgang mobilisieren können. «Ich bin also zuversichtlich, dass es auch diesmal klappt.» 01:48 Schwerzmann: «Dass ich hinter zwei Linken bin, habe ich nicht erwartet» Legende: Video Schwerzmann: «Dass ich hinter zwei Linken bin, habe ich nicht erwartet» abspielen. Laufzeit 01:48 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

17:20 Grüne Welle erfasst Luzern Im Kantonsparlament können die grünen Parteien zulegen, das ist schon vor dem Schlussresultat klar. Die Grünen können ihre Sitzanzahl nach aktuellem Resultat gar fast verdoppeln. Auch die GLP legt zu und die Jungen Grünen schaffen den Sprung ins Kantonsparlament. Dafür gibt's Gratulationen von Parteikolleginnen und -kollegen aus der ganzen Schweiz. Verlierer wären die SVP und die CVP. Dies nach provisorischen Zahlen.

17:15 Reto Wyss: «Eine gewisse Anspannung war schon da» CVP-Mann Reto Wyss wurde mit dem zweitbesten Resultat gewählt - rund 58'000 hat er gemacht. «Das ist der Dank für die Arbeit, die ich in den letzten acht Jahren geleistet habe.» Eine gewisse Anspannung sei schon da gewesen, «wie immer bei den Wahlen». Dass er es nicht auf den ersten Platz geschafft hat, ärgere ihn überhaupt nicht. «Guido Graf und ich können uns beide sehr freuen.» Reto Wyss: «Mich über den zweiten Platz zu ärgern wäre falsch.» Legende: Audio Reto Wyss: «Mich über den zweiten Platz zu ärgern wäre falsch.» abspielen. Laufzeit 02:34 Minuten. 02:34 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

17:01 «Erfolgssonntag» für die Linke Obwohl er die Wahl im ersten Anlauf nicht geschafft hat, sagt SP-Kandidat Jörg Meyer: «Für die SP und die Grünen ist es ein Erfolgssonntag. Bemerkenswert, dass zwei linke Kandidierende vor dem amtierenden, parteilosen Regierungsrat Marcel Schwerzmann liegen.» Über den zweiten Wahlgang will Meyer noch nicht spekulieren. Ob er, seine Konkurrentin Korintha Bärtsch (Grüne) oder gar beide nochmals antreten werden, müssten die Parteien nun aushandeln. SP-Kandidat Jörg Meyer: «Wir müssen nun diskutieren, wie die Linken mindestens einen Regierungssitz erringen können.» Legende: Audio SP-Kandidat Jörg Meyer: «Wir müssen nun diskutieren, wie die Linken mindestens einen Regierungssitz erringen können.» abspielen. Laufzeit 02:04 Minuten. 02:04 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

16:50 Der Bestgewählte gibt sich demütig Guido Graf, amtierender Regierungsrat der CVP, hat am meisten Stimmen bekommen - fast 60'000 waren es schlussendlich. Auf die Frage, weshalb er so viele Stimmen bekommen hat, meint er, dass dies schwierig zu beantworten sei. «Ich freue mich natürlich über das Resultat», doch ab morgen stehe wieder das Luzerner Volk im Zentrum. 01:22 Regierungsrat Graf: «Das Resultat ist Motivation, aber auch Verpflichtung» Legende: Video Regierungsrat Graf: «Das Resultat ist Motivation, aber auch Verpflichtung» abspielen. Laufzeit 01:22 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

16:44 SRF-Korrespondent im Gespräch mit Bärtsch und Peter Laut SRF-Zentralschweizkorrespondent Raphael Prinz kann man durchaus von einem «überraschenden Resultat» sprechen. «Vor allem, dass der bisherige Marcel Schwerzmann hinter den beiden linken Kandidaten liegt.» Von einer «kleinen Sensation» spricht der neu gewählte Fabian Peter im Gespräch mit Prinz. «Im Kanton Luzern ist diese Hürde im ersten Wahlgang wirklich hoch», so Peter. 03:29 Neu gewählter Regierungsrat Peter: «Eine kleinere Sensation» Legende: Video Neu gewählter Regierungsrat Peter: «Eine kleinere Sensation» abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten. Aus Schweiz aktuell vom 31.03.2019.

16:33 «Luzern will wieder eine Frau in der Regierung» Korintha Bärtsch, die Kandidatin der Grünen, sorgte heute für eine Überraschung. Sie schaffte die Wahl zwar nicht auf Anhieb, doch liegt mit fast 43'000 Stimmen vor SP-Mann Jörg Meyer und vor dem amtierenden Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos). «Das freut mich extrem, dass es zu einem so guten Resultat gekommen ist.» Es zeige unter anderem, dass Luzern wieder eine Frau in der Regierung wolle. Nun werden die beiden linken Parteien - die SP und die Grünen - entscheiden müssen, wen sie im zweiten Wahlgang unterstützen. «Ich würde natürlich sehr gerne wieder antreten», sagt Bärtsch. 00:35 Bärtsch: «Ich würde natürlich gerne in den zweiten Wahlgang» Legende: Video Bärtsch: «Ich würde natürlich gerne in den zweiten Wahlgang» abspielen. Laufzeit 00:35 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

16:20 Beim Kantonsrat fehlen nur noch die Stadtstimmen Die Stimmen für das Kantonsparlament sind fast ausgezählt - es fehlt noch die Stadt Luzern. Überraschend: Die Jungen Grünen holen im Wahlkreis Luzern Land einen Sitz – ebenso Grüne, SP und GLP. Das geht zu Lasten von SVP und CVP – sie verlieren je zwei Sitze.

16:13 Der Neue FDP-Mann und neuer Regierungsratskandidat Fabian Peter schaffte die Wahl auf Anhieb. «Damit konnte ich nicht rechnen», sagt er im Interview mit SRF. Es sei so, dass er weit über die Parteigrenzen Stimmen gewinnen konnte. «Darauf bin ich extrem stolz» «Damit konnte ich nicht rechnen» Legende: Audio «Damit konnte ich nicht rechnen» abspielen. Laufzeit 02:42 Minuten. 02:42 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 31.03.2019.

16:00 Zu wenige Stimmen aus Paul Winikers «Heimatstadt» Auch der bisherige SVP-Regierungsrat Paul Winiker hat das Absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht. «800 Stimmen haben gefehlt, das fuchst mich. Doch so sind die Spielregeln.» Es sei klar, dass dieses Resultat an den fehlenden Stimmen aus der Stadt Luzern liege, so Winiker, «meiner Heimatstadt». Jetzt gehe es darum, durchzuatmen, und in den zweiten Wahlgang .einzusteigen. «Das Resultat fuchst mich - aber so sind nunmal die Spielregeln.» Legende: Audio «Das Resultat fuchst mich - aber so sind nunmal die Spielregeln.» abspielen. Laufzeit 01:57 Minuten. 01:57 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

15:54 Enttäuschter Marcel Schwerzmann «Ich wusste zwar, dass ich in den zweiten Wahlgang muss», sagt der parteilose Marcel Schwerzmann gegenüber SRF, «doch so hätte ich das nicht erwartet». Schwerzmann liegt hinter all seinen Regierungsratskollegen und eben auch hinter den beiden linken Kandidaten. «Nun geht es darum, im zweiten Wahlgang das ganze bürgerliche Wählerpotential auszuschöpfen.» «Das hätte ich so nicht erwartet» Legende: Audio «Das hätte ich so nicht erwartet» abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten. 02:27 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.