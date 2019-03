Der Ticker startet um 11:25 Uhr

16:44 SRF-Korrespondent im Gespräch mit Bärtsch und Peter Laut SRF-Zentralschweizkorrespondent Raphael Prinz kann man durchaus von einem «überraschenden Resultat» sprechen. «Vor allem, dass der bisherige Marcel Schwerzmann hinter den beiden linken Kandidaten liegt.» Von einer «kleinen Sensation» spricht der neu gewählte Fabian Peter im Gespräch mit Prinz. «Im Kanton Luzern ist diese Hürde im ersten Wahlgang wirklich hoch», so Peter. 03:29 Neu gewählter Regierungsrat Peter: «Eine kleinere Sensation» Legende: Video Neu gewählter Regierungsrat Peter: «Eine kleinere Sensation» abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten. Aus Schweiz aktuell vom 31.03.2019.

16:33 «Luzern will wieder eine Frau in der Regierung» Korintha Bärtsch, die Kandidatin der Grünen, sorgte heute für eine Überraschung. Sie schaffte die Wahl zwar nicht auf Anhieb, doch liegt mit fast 43'000 Stimmen vor SP-Mann Jörg Meyer und vor dem amtierenden Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos). «Das freut mich extrem, dass es zu einem so guten Resultat gekommen ist.» Es zeige unter anderem, dass Luzern wieder eine Frau in der Regierung wolle. Nun werden die beiden linken Parteien - die SP und die Grünen - entscheiden müssen, wen sie im zweiten Wahlgang unterstützen. «Ich würe natürlich sehr gerne wieder antreten», sagt Bärtsch. 00:35 «Ich würde natürlich gerne in den zweiten Wahlgang» Legende: Video «Ich würde natürlich gerne in den zweiten Wahlgang» abspielen. Laufzeit 00:35 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

16:20 Beim Kantonsrat fehlen nur noch die Stadtstimmen Die Stimmen für das Kantonsparlament sind fast ausgezählt - es fehlt noch die Stadt Luzern. Überraschend: Die Jungen Grünen holen im Wahlkreis Luzern Land einen Sitz – ebenso Grüne, SP und GLP. Das geht zu Lasten von SVP und CVP – sie verlieren je zwei Sitze.

16:13 Der Neue FDP-Mann und neuer Regierungsratskandidat Fabian Peter schaffte die Wahl auf Anhieb. «Damit konnte ich nicht rechnen», sagt er im Interview mit SRF. Es sei so, dass er weit über die Parteigrenzen Stimmen gewinnen konnte. «Darauf bin ich extrem stolz» «Damit konnte ich nicht rechnen» Legende: Audio «Damit konnte ich nicht rechnen» abspielen. Laufzeit 02:42 Minuten. 02:42 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 31.03.2019.

16:00 Zu wenige Stimmen aus Paul Winikers «Heimatstadt» Auch der bisherige SVP-Regierungsrat Paul Winiker hat das Absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht. «800 Stimmen haben gefehlt, das fuchst mich. Doch so sind die Spielregeln.» Es sei klar, dass dieses Resultat an den fehlenden Stimmen aus der Stadt Luzern liege, so Winiker, «meiner Heimatstadt». Jetzt gehe es darum, durchzuatmen, und in den zweiten Wahlgang .einzusteigen. «Das Resultat fuchst mich - aber so sind nunmal die Spielregeln.» Legende: Audio «Das Resultat fuchst mich - aber so sind nunmal die Spielregeln.» abspielen. Laufzeit 01:57 Minuten. 01:57 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

15:54 Enttäuschter Marcel Schwerzmann «Ich wusste zwar, dass ich in den zweiten Wahlgang muss», sagt der parteilose Marcel Schwerzmann gegenüber SRF, «doch so hätte ich das nicht erwartet». Schwerzmann liegt hinter all seinen Regierungsratskollegen und eben auch hinter den beiden linken Kandidaten. «Nun geht es darum, im zweiten Wahlgang das ganze bürgerliche Wählerpotential auszuschöpfen.» «Das hätte ich so nicht erwartet» Legende: Audio «Das hätte ich so nicht erwartet» abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten. 02:27 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

15:36 Jubel bei der CVP Die CVP zeigt sich sehr zufrieden mit dem Resultat ihrer beiden Kandidaten und gratuliert ihnen. Guido Graf und Reto Wyss sind wiedergewählt - mit dem besten und zweitbesten Resultat.

15:28 Marcel Schwerzmann muss zittern Der bisherige, parteilose Regierungsrats-Kandidat Marcel Schwerzmann muss in den zweiten Wahlgang und da um seine Wahl zittern. Im Schlussresultat des ersten Wahlgangs liegt er hinter der Grünen Kandidatin Korintha Bärtsch und dem SP-Mann Jörg Meyer. Das ist eine Überraschung. Legende: ZVG

15:16 Das provisorische Schlussresultat ist da! Die Stimmen für den Regierungsrat sind ausgezählt. Gewählt sind die bisherigen bürgerlichen Kandidaten Guido Graf (CVP), Reto Wyss (CVP) – sowie der neue Fabian Peter (FDP). Für die letzten beiden Sitze kommt es am 19. Mai zu einem zweiten Wahlgang. Die bisherigen Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos) müss dann sehr wahrscheinlich gegen eine geschlossene Linke ins Rennen. Ob dies gegen den SP-Mann Jörg Meyer oder die Grüne Korintha Bärtsch ist, wird sich zeigen. Schlussresultat: Luzerner Regierungsrat Kandidierende



Stimmen

Guido Graf (CVP), bisher gewählt

59'291 Reto Wyss (CVP), bisher gewählt

58'088 Fabian Peter (FDP)

gewählt

56'410 Absolutes Mehr-----



54'369 Paul Winiker (SVP), bisher

53'675 Korintha Bärtsch (Grüne)

42'946 Jörg Meyer (SP)

42'546

Marcel Schwerzman (parteilos), bisher

39'500 Roland Fischer (GLP)



35'365

Rudolf Schweizer (PS)



4234

15:07 «Eindrückliches Resultat» der Linken Jörg Meyer, der Kandidat der SP, zeigt sich zufrieden. So wie es jetzt aussieht, kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Meyer glaubt nach wie vor daran, dass die Linke dann den Sprung in die Regierung schaffen könnte - sei es die SP oder die Grünen. Man hätte eindrücklich viele Stimmen machen können. «Die Zusammenarbeit auf der linken Seite zahlt sich aus», so Meyer. SP-Kandidat Jörg Meyer kurz vor dem Schlussresultat Legende: Audio SP-Kandidat Jörg Meyer kurz vor dem Schlussresultat abspielen. Laufzeit 01:10 Minuten. 01:10 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 31.03.2019.

14:57 Zwei fehlende Gemeinden Die Stimmen der Regierungsratswahlen sind fast alle ausgezählt. Nun warten wir noch auf die Resultate der Städte Willisau und Luzern.

14:43 80 von 83 Gemeinden sind ausgezählt Es fehlen noch drei Gemeinden - darunter die bevölkerungsreichste, die Stadt Luzern. Auch nach aktuellem Stand hätten Guido Graf, Reto Wyss, Fabian Peter und Paul Winiker das Absolute Mehr erreicht. Legende: ZVG

14:31 Politinteressierte trotzen dem Frühlingswetter Mit dem nahenden Schlussresultat strömen immer mehr Menschen in den Lichthof des Regierungsebäudes. Es zieht auch an diesem Wahlsonntag trotz Sonnenschein und warmen 17 Grad Politinteressierte an. Beim «Public Viewing» können sie sich über die aktuellsten Resultate informieren. Legende: SRF

14:19 Das Schlussresultat naht Bei der Regierungsratswahl sind mittlerweile bereits 77 Gemeinden ausgezählt. Das Bild bleibt nach wie vor das gleiche. Die bürgerlichen Kandidaten sitzen fest im Sattel - auch der neue Fabian Peter. Und die Linke liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der SP-Kandidat und die Grüne liegen aktuell gerade mal 14 Stimmen auseinander. Legende: ZVG

14:03 Grüne aussergewöhnlich gut Die Kandidatin der Grünen Korintha Bärtsch macht auf dem Land ein aussergewöhnlich gutes Resultat. Sie liegt zwar unter dem Absoluten Mehr, doch nach 74 ausgezählten Gemeinden kommt sie auf über 26'000 Stimmen. Das ist bereits jetzt das bessere Resultat, als es ihr Parteikollege Michael Töngi im Jahr 2015 nach allen ausgezählten Gemeinden gemacht hat. Er kam auf insgesamt gut 20'000 Stimmen. Legende: SRF

13:45 Auch Kantonsratsstimmen über dem Berg Nun haben auch die Hälfte aller Gemeinden ihre Kantonsratsstimmen ausgezählt. Nach wie vor lässt sich daran das Schlussresultat jedoch nicht wirklich ablesen. Legende: ZVG

13:35 64 ausgezählte Gemeinden In den Regierungsratswahlen zeichnet sich weiterhin keine überraschende Entwicklung ab. Legende: ZVG

13:21 «Die Linke Rückkehr wäre eine Überraschung» Laut Zentralschweizer Regionalkorrespondent Raphael Prinz ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Linken den Sprung zurück in die Regierung schaffen. Die Grünen hätten momentan zwar den Vorteil, dass ihre Themen sehr präsent seien, «doch damit die Linken wieder in die Regierung kommen, müssten sie den parteilosen Marcel Schwerzmann überholen», so Prinz. Und dieser sei ziemlich gut verankert im bürgerlichen Kanton Luzern. 00:54 «Rückkehr für die Linken in die Regierung dürfte schwierig sein» Legende: Video «Rückkehr für die Linken in die Regierung dürfte schwierig sein» abspielen. Laufzeit 00:54 Minuten. Aus News-Clip vom 31.03.2019.

13:15 Linkes Kopf-an-Kopf-Rennen Die beiden linken Kandidaten liegen nach 57 ausgezählten Gemeinden sehr nahe beeinander. Zwar hätten nach aktuellem Stand weder der SP-Kandidat Jörg Meyer noch die Grüne Korintha Bärtsch das Absolute Mehr erreicht, doch ihre jeweiligen Resultate könnten für einen zweiten Wahlgang matchentscheidend sein. Strategisch würde es Sinn ergeben, wenn sich bei einem möglichen zweiten Wahlgang einer der beiden linken Kandidaten zurückziehen würde. Legende: ZVG