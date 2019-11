Die CVP hat in der siebenköpfigen Urner Regierung drei Sitze – und das soll auch so bleiben: Die Partei hat am Mittwochabend drei Kandidaten nominiert, die die Sitze verteidigen sollen. Keine Überraschung war die Nomination der beiden bisherigen CVP-Regierungsräte Beat Jörg und Urban Camenzind – beide sind bereits seit acht Jahren in der Regierung.

Uri wird voraussichtlich bald von 7 Männern regiert

Offen war jedoch, wer den Sitz von Justizdirektorin Heid Z'graggen verteidigen soll, die in den Ständerat gewählt wurde und zu den Wahlen im März nicht mehr antritt. Durchgesetzt hat sich an der Nominationsversammlung Daniel Furrer, Landrat aus Erstfeld. Er erhielt mehr Stimmen als Parteipräsident Flavio Gisler und Landrätin Karin Gaiser.

Damit dürfte Uri im März eine reine Männerregierung erhalten: Neben Heidi Z'graggen tritt auch Barbara Bär von der FDP zurück – sämtliche Parteien steigen aber nur mit Männern in den Wahlkampf.