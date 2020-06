Am 15. November 2019 haben Ausläufer eines Föhnsturms hauptsächlich in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach, aber auch in Gebieten des Waldemmentals in der Gemeinde Flühli grosse Waldschäden verursacht. Dem Sturm fielen rund 30’000 Kubikmeter Holz zum Opfer, das entspricht 20'000 Bäumen. 90 Prozent der Schäden betreffen Schutzwald.

Damit am verbleibenden Schutzwald die Schutzfunktion sichergestellt werden kann und Folgeschäden vermieden werden können, sind die Arbeiten nach der Schneeschmelze Ende April 2020 von vier spezialisierten Forstunternehmen in Angriff genommen worden.

Den Markt nicht zusätzlich belasten

Der Kanton Luzern startet ein Projekt, um das anfallende Holz im eigenen Wald anstelle von Rundholz in geschnittener Form als Lamellen bereitzustellen. Im modernen Holzbau werden Lamellen in Standardgrössen zu verleimten Bauholzelementen gefertigt. In geschnittener Form kann das Holz werterhaltend und kostengünstig gelagert werden.

Der Kanton Luzern plant, das Holz für kantonseigene Bauten zu verwenden. Das Ziel dieser Neuerung sei, nicht noch zusätzliches Holz auf den gesättigten Markt zu bringen.