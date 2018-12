Legende: Audio «Ich will nicht härzig sein» Luzius Wespe im Film MANNE abspielen. Laufzeit 06:38 Minuten.

«Ich will nicht härzig sein» Luzius Wespe im Film MANNE

Was ist ein richtiger Mann? Dieser Frage ist der 38-jährige Luzerner Dokumentarfilmer Luzius Wespe in seiner neuesten Produktion nachgegangen Luzius Wespe begleitete für seinen Film während eines Jahres drei Männer: Einen passionierten Jäger, einen Mann, der nichts lieber macht als mit Offroadern durch den Morast zu fahren, und einen Jugendlichen, der ein Männer-Seminar besucht. Auch Luzius Wespe selber gibt im Film «MANNE» persönliche Einblicke in das Mann-Sein.

Bewusst Klischees gewählt

Im Gespräch mit Radio SRF sagt der Filmemacher Luzius Wespe, er habe ganz bewusst «Klischeemänner» gesucht, um dann im Film diese Klischees zu brechen. «Ich habe mir zu Beginn zum Beispiel gedacht, Autos, Motoren und Leistung, das sind typische männliche Attribute. Diese verbindet man mit Männlichkeit. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach einem Mann, der genau in dieser Welt zu Hause ist.»

«MANNE» gewährt einen Einblick in vier Männerseelen und ihren Umgang mit dem eigenen Mann-Sein. Der Dokumentarfilm «MANNE» wird am Donnerstag, 13. Dezember, um 20 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.