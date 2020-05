Es ist die grosse Frage, die sich bei allen Spitälern stellt: Wer wird für die Corona-bedingten Ausfälle aufkommen müssen? Das sei noch nicht geklärt, sagt der Direktor des Kantonsspitals Nidwalden, Urs Baumberger, und zählt gleich die verschiedenen Möglichkeiten auf:

Der Bund soll bezahlen – weil er die Corona-Einschränkungen verfügt hat.

Die Kantone – weil das Gesundheitswesen kantonal ist.

Die Versicherungen – weil diese zwar Prämien einkassiert haben, aber viel weniger Leistungen zahlen mussten, da weniger operiert wurde.

Wer am Schluss in die Pflicht genommen wird, ist noch offen. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren haben auf jeden Fall bereits dem Bundesrat einen Brief geschrieben, in dem sie ihn darum bitten, bald zu klären, wer für die Ausfälle zu bezahlen hat.