Genau an diesem Wochenende im November finden jedoch in Luzern auch ein Fussball-Länderspiel und zwei Festivals statt.

Im März 2017 entgleiste im Bahnhof Luzern ein Eurocity. Als Folge davon war der Normalspur-Verkehr viereinhalb Tage unterbrochen. Weil es in Basel zu einer ähnlichen Entgleisung kam, vermuteten die SBB, dass ein spezieller Weichentyp einer von mehreren Gründen für die Vorfälle sein könnte.

In Luzern ersetzt sie nun die ganze Weiche und passt die Geometrie an. Insgesamt werden sieben Weichen im Bahnhof Luzern ausgetauscht. Die Arbeiten beginnen Ende September und dauern voraussichtlich bis Ende Januar 2019. Die Hauptarbeiten sind im November, wobei am 17. und 18. November Arbeiten an den Spezialweichen ausgeführt werden, wie das Bahnunternehmen am Dienstag mitteilte. Die gesamten Kosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Franken.

Länderspiel und Festivals

Bei den Hauptarbeiten im November und der damit verbundenen Komplettsperrung kommt es im Bahnverkehr rund um Luzern zu grösseren Einschränkungen und Fahrplanänderungen. Weitere Informationen wollen die SBB Mitte Oktober liefern und gleichzeitig über alternative Reisemöglichkeiten informieren.

Am 17. November beginnt das Lucerne Piano Festival, am 18. November bestreitet das Schweizer Fussball-Nationalteam auf der Allmend ein Spiel gegen Belgien. Gleichentags geht das Lucerne Blues Festival zu Ende. Für die Besucher der Veranstaltungen an diesem Wochenende erarbeiten die SBB ein Ersatzkonzept, damit sie trotzdem möglichst einfach mit dem ÖV an- und abreisen können, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Spezialmaschinen im Voraus reserviert

Bei den Arbeiten kämen Spezialmaschinen zum Einsatz, die lange im Voraus reserviert werden mussten, begründete er die Sperrung ausgerechnet an jenem Wochenende. Bereits Ende 2016 habe man einen Umbau der Weichen in Luzern geplant. «Nach der Entgleisung wurde beschlossen, zusätzlich weitere Weichen umzubauen um die Sicherheit weiter zu verbessern.»

Die Züge der Zentralbahn verkehren während der ganzen Umbauphase planmässig.