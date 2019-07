Evakuation der Stanserhorn-Gäste per Helikopter

Um 18.21 stand die Cabrio-Bahn auf das Stanserhorn still. Der Notstopp wurde durch ein defektes Umlaufrad in der Bergstation verursacht. Die beiden Seilbahngondeln, welche noch auf der Strecke befanden, konnten in die Berg- respektive Talstation gezogen werden.

«Eine Gefahr für die Gäste in den Gondeln bestand zu keiner Zeit. Wegen des defekten Umlaufrads konnten die Gäste auf dem Berg nicht mehr mit der Bahn ins Tal fahren. Alle 232 Personen wurden bis zum Eindunkeln mit vier Helikoptern ins Tal gebracht», sagt der Direktor der Stanserhorn-Bahn, Jürg Balsiger, gegenüber SRF News.

Man habe am Samstagmorgen mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Wiederaufnahme des Betriebs ist für Sonntagmorgen geplant.