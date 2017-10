66 neue Stiftungen in fünf Jahren: Dieser Wert liegt weit über dem landesweiten Durchschnitt.

Anzahl Stiftungen und Wachstum Kanton

Stiftungen gesamt 2016

Stiftungen gesamt 2012

Wachstum in Prozent

Stiftungsdichte

LU 531 514 3.3 13.3 ZG 266 251

6.0 21.8 SZ 202 183 10.4 13.1 NW 80 72 10.4 18.9 OW 64 60 6.7 17.3 UR 46 43 7.0 12.8

Total Zentralschweiz

1'189 1'123 5.9 15.0 Total Schweiz

13'172 12'957 1.7 15.8

Ende 2016 zählte die Schweiz 13'172 Stiftungen. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Jahr 2012. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Stiftungen in den Zentralschweizer Kantonen um 5,9 Prozent auf insgesamt 1189 Stiftungen, wie der Schweizer Stiftungstag am Dienstag mitteilte. Anders sieht es bei der Stiftungsdichte aus. Der Innerschweizer Stiftungstag findet am 19. Oktober statt.

Zunahme dank Wirtschaftswachstum?

Gründe dafür vermutet der Leiter der Organisation, Daniel Krähenbühl in einen Nachholbedarf einerseits und anderseits könnte das Wirtschaftswachstum insbesondere im Kanton Zug mehr Menschen dazu veranlasst haben, Geld in Stiftungen zu stecken.

Auffallend ist laut Krähenbühl, dass Stifter in der Zentralschweiz noch zurückhaltender seien als etwa in Zürich oder Basel, was die Publizität ihres Wirkens angehe. Das sei einerseits eine noble Haltung, anderseits könnten Stifter durch mehr Öffentlichkeit auch voneinander lernen und durch Zusammenspannen grössere Wirkung erzielen.

Auch bei der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und Stiftungen, bestehe in der Zentralschweiz Nachholbedarf. Letztere könnten etwa in Absprache mit der öffentlichen Hand Pilotprojekte testen.