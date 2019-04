Der Stadtrat will, dass die Luftwaffe auf Flüge über dem dicht besiedelten Stadtgebiet verzichtet.

Zum 80-Jahr-Jubiläum des Militärflugplatzes Emmen sind Demoflüge von F/A-18-Fliegern und der Patrouille Suisse geplant. Gefeiert wird am 24. und 25. Mai 2019 in Emmen. Der Luzerner Stadtrat will jedoch keine Flugshow über dem Stadtgebiet.

Verbieten können wir die Flugshow nicht - deshalb die Bitte an die Luftwaffe, darauf zu verzichten.

Er gewichte Lärm- und Sicherheitsaspekte höher als die Freude von Aviatikbegeisterten an Flugdarbietungen, teilte der Stadtrat am Donnerstag mit. Er bittet die Luftwaffe, auf die Demoflüge über der Stadt Luzern zu verzichten.

Für die Luftwaffe allerdings, ist eine Absage der Flugshow keine Option, wie Armeesprecher Daniel Reist gegenüber SRF News sagte.

Wir werden die Flüge durchführen, aber soweit möglich, Rücksicht auf die Stadt Luzern nehmen.

In der Vergangenheit äusserte sich die Luzerner Stadtregierung wiederholt dagegen, dass der Flugplatz Emmen für die zivile und militärische Nutzung ausgebaut wird. Übungsflügen der Patrouille Suisse gegenüber sei sie sehr skeptisch - Flugshows und Demoflüge lehne sie ab, hält die Stadtregierung fest.