Mit Unterschriften gegen die Pilatus-Arena in Kriens

Das Projekt ist im Gebiet Luzern-Süd geplant - in der Nähe der Luzerner Allmend. Es besteht aus einer grossen Sporthalle mit 4000 Besucherplätzen, in der künftig der Handballclub Kriens-Luzern spielen würde. Dazu kommt eine Überbauung mit Hochhaus. Gesamtkosten: 200 Millionen Franken - 39 Millionen davon die Saalsporthalle.

«Diese Pläne sind völlig überrissen», sagt Viktor Rüegg, der Präsident des Komitees mit Namen «Weniger ist mehr». Eine Sporthalle mit halb so vielen Plätzen würde völlig reichen, so Rüegg weiter und verweist auf Sporthallen in Bern und Winterthur.

Das Hochhaus, welches 110 Meter hoch werden soll, würde zur Querfinanzierung der Saalsporthalle dienen. Es ist dem Komitee nicht nur wegen seiner Höhe ein Dorn im Auge – sondern auch, weil im Gebiet Luzern ohnehin zu viel gebaut werde.

Für das Referendum gegen die Pilatus-Arena braucht es 500 Unterschriften - wenn diese zusammenkommen wird das Volk darüber entscheiden. Der Krienser Einwohnerrat hatte am 25. Juni Bebauungsplan und Teilzonenplanänderung verabschiedet.