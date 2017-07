Im Klosterdorf Engelberg geht es diesen Sommer wild zu und her. Vom 15. Juli bis am 13. August werden die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand unter freiem Himmel gespielt. Die Freiluftbühne befindet sich in einer Kiesgrube etws ausserhalb des Dorfes.

Das Spektakel in Engelberg findet vor einmaliger Naturkulisse statt. Ein Shuttlebus bringt die Zuschauer zur Spielstätte. Im Einsatz auf der Bühne stehen neben Profischauspielern über 50 Laien aus der Region.

Der langjährige Präsident der Karl May Gesellschaft und grosser Winnetou-Kenner, Elmar Elbs macht vor der Aufführung Werbung für die Bücher von Karl May.

Beim «Engelberger Winnetou» dürfen richtige Pferde nicht fehlen.

Und auch Kampfszenen gehören dazu. Bevor sie Blutsbrüder werden, liefern sich Winnetou und Old Shatterhand einen Kampf auf Leben und Tod.

Die Kulisse für die Winnetouaufführung ist naturalistisch. Das Indianerdorf...

...und die Westernstadt.

In gewissen Momenten bietet die Natur ein noch grösseres Spektakel als die Geschichte auf der Bühne.

Am Schluss sind sie Blutsbrüder: Old Shatterhand, dargestellt vom deutschen Schauspieler Christoph Kottenkamp und Winnetou, der in Engelberg von Tom Volkers gespielt wird.

Das Gelände der Freilichtspiele bietet den Zuschauern viel Platz.

Nach der Generalprobe fiebert Elmar Elbs der Première von Winnetou entgegen.