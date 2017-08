Immobilienmarkt Wohnungspreise sind in Luzern am stärksten gestiegen

Heute, 8:10 Uhr

In Luzern sind die Wohnpreise am stärksten gestiegen; der Bezirk Höfe und Zug sind am teuersten für einen Hauskauf.

Bild in Lightbox öffnen. In Luzern haben sich die Wohnungen über die letzten zehn Jahre schweizweit am stärksten verteuert. Ein Quadratmeter kostet dort mit 8500 Franken 82 Prozent mehr als noch im Jahr 2007. Das teuerste Pflaster aber ist Zürich mit 12'250 Franken für einen Quadratmeter. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Immobilienreport der ETH Zürich und des Internetvergleichsdienstes Comparis hervor. Neu in den Top-10 sind dieses Jahr auch die Zentralschweizer Regionen Sursee, Hochdorf und March. Hauskäufer müssen in den Bezirken Höfe, Meilen und Zug am tiefsten ins Portemonnaie greifen. Der Angebotspreis für ein mittelgrosses Haus beträgt dort mindestens zwei Millionen Franken. Ein vergleichbares Haus bekommt man im günstigsten Bezirk Porrentruy im Jura für 350'000 Franken.

zezm/sda; Regionaljournal Zentralschweiz, 8:32 Uhr