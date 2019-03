«Zentralschweiz am Sonntag»

Das Medienunternehmen CH Media hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass die Zeitung «Zentralschweiz am Sonntag» Ende Juni dieses Jahres eingestellt wird. Anstelle der Sonntagszeitung wird die Samstagsausgabe der «Luzerner Zeitung» ausgebaut und ab Juli als «Schweiz am Wochenende» erscheinen.

«In dieser Zeitung sind auch weiterhin regionale Themen aus der Zentralschweiz geplant», sagt Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik bei CH Media. Und für das aktuelle Geschehen am Sonntag stehe die Internetseite zur Verfügung, so Hollenstein im Gespräch mit SRF.

Richtig realisiert wird das Ende der Zeitung wohl erst, wenn sie nicht mehr im Briefkasten liegt.

Grund für die Einstellung der «Zentralschweiz am Sonntag» sei der Rückgang bei den Inseraten und nicht etwa die mangelnde Beliebtheit des Blattes: «Wir stellen die Zeitung nicht ein, weil sie nicht gelesen würde, sondern weil wir sie nicht mehr finanzieren können.»

Bisher habe es nur wenig Reaktionen aus der Leserschaft auf die Einstellung gegeben: «Richtig realisiert wird das wohl erst, wenn die Zeitung nicht mehr im Briefkasten liegt.»

Zukunft ist digital

Dass die Inserateerträge derart schnell zurückgingen, das habe ihn überrascht: «Da wurden wir ein Stück weit auf dem falschen Fuss erwischt», sagt Pascal Hollenstein: «Mit dieser Entwicklung kämpfen wir nun.» In Zukunft werde wohl noch mehr auf das bezahlte Digital-Angebot gesetzt.

Hollenstein hatte vor rund drei Jahren die Leitung der NZZ Regionalmedien übernommen. Im letzten Okober schlossen sich diese mit den AZ Medien zur CH Media zusammen. Im November 2018 gab CH Media bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren 200 Vollzeitstellen abbauen wolle.