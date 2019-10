Zonta International ist ein weltweites Netzwerk «von Frauen für Frauen» aus verschiedenen Berufsgruppen, das sich für die Stellung der Frau und ihre Ausbildung einsetzt. Die Organisation wurde 1919 in den USA gegründet und ist seit 1948 auch in der Schweiz vertreten. Weltweit exisistieren über 1100 Clubs in 63 Ländern. Das Wort Zonta stammt aus der Sprache der Sioux und bedeutet «Rechtschaffenheit, Vertrauenswürdigkeit».