Knapp 60 Sportarten können am Samstag und Sonntag in Zug gratis getestet werden.

Das Sport-Festival wurde vor 18 Jahren gegründet.

Die Veranstalter erwarten zwischen 12’000 und 20’000 Besucherinnen und Besucher.

«Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden und in den Sozialen Medien gehört zu werden», sagt der OK-Chef des Zug Sports Festival, Daniel Schärer, über die Situation der Sportvereine. Und genau deshalb gebe es diese Sport-Veranstaltung. Sämtliche Vereine, die sich zeigen möchten, können sich so an einem Ort den Interessierten präsentieren.

Exotische Sportformen

Wer das Programm anschaut, dem fällt wohl auf: Das Festival bietet besonders Sportarten eine Plattform, die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Das sind Tanzformen wie Capoeira, Skifahren mit Inline-Skates oder Gehirn-Jogging. Doch auch Fussball, Eishockey oder Golf sind in abgeänderter Form am Seebecken vertreten.

Neu ist in diesem Jahr etwa der Drohnenpark. Auf einer Rennstrecke haben die Piloten diversen Hindernissen auszuweichen. Dabei sehen sie die Strecke über eine VR-Brille. Die Kamerabilder, welche die Drohnen liefern, werden direkt auf der digitalen Brille angezeigt.