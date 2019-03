Bruno Arnold war ursprünglich Lehrer in Seedorf - vor 30 Jahren wechselte er zum Journalismus. Zuerst schrieb er für das «Urner Wochenblatt», dann für die «Urner Zeitung». 25 Jahre lang war er dort Redaktionsleiter, am Sonntag ist damit Schluss. Der 64-jährige Bruno Arnold will kürzer treten.

Lokaljournalist zu sein in einem kleinen Kanton wie Uri sei nicht immer einfach gewesen. «Jeder kennt jeden. Mir wurde oft gesagt, darüber darfst du nicht schreiben», sagt Bruno Arnold gegenüber SRF News. Die kritische Distanz sei ihm immer wichtig gewesen. Er habe immer gewusst das Private vom Beruflichen zu trennen.

Spannender Ort für Lokaljournalismus

Der Kanton Uri habe nur schon durch seine Lage, direkt an der Nord-Süd- Achse, viele Themen zu bieten. Verkehrsthemen rund um den Gotthard beschäftigten Uri seit jeher. Auch der Tourismus habe gerade mit dem Tourismusresort in Andermatt eine grosse Aufmerksamkeit. Dass ein gewisser Samih Sawiris in Andermatt investieren wolle, hat Bruno Arnold als erster Journalist erfahren, zufällig, beim Skifahren:

In der Gemstockbahn schnappte ich ein Gespräch auf. Die Regierung habe mit Samih Sawiris Kontakt aufgenommen hat, hörte ich.

Er habe immer Sachen aufdecken und den Finger auf Wunden legen wollen, sagt Bruno Arnold. Er sei ein leidenschaftlicher Journalist. Trotzdem freut er sich nun nach 25 Jahren die Verantwortung als Redaktionsleiter abgeben zu können. «Ich werde weiter schreiben, aber nur noch worüber ich Lust habe.»