Seit 150 Jahren werden im Kinderspital Zürich nicht nur Kinder gepflegt. Es wird auch seit 150 Jahren geforscht. Unter dem Titel «Forschung rettet Kinderleben» hat das Kinderspital deshalb zu einer Ausstellung in den Hauptbahnhof Zürich geladen.

Legende: Die interaktiven Spiele zur Messung der Beweglichkeit und Geschicklichkeit stossen auf reges Interesse. SRF

An verschiedenen Ständen gab das Spital Einblick in die Arbeit, die am Forschungszentrum für das Kind gemacht wird. Zum Beispiel, wie für Brandopfer Haut gezüchtet und transplantiert wird. Oder wie auf spielerische Weise die Beweglichkeit und Geschicklichkeit von Kindern gemessen wird.

Legende: Das Kind steuert durch Öffnen und Schliessen der Hand eine Eule über den Bildschirm, Sensoren messen die Beweglichkeit. SRF

Neben den Ständen gaben Forscherinnen und Forscher auch in Vorträgen und Podiumsgesprächen Einblick in ihre Arbeit. Betroffene erzählten, über neue Behandlungen, die dank Forschung möglich sind und wie sie wirken.