Zum 150-jährigen Jubiläum von «Schaffhauser Wolle» zeigt das Museum zu Allerheiligen eine repräsentative Auswahl von über 100 Werbeplakaten, die zwischen 1924 und 1989 von Schweizer Grafikern und Künstlern erarbeitet wurden.

Bild 1 / 4 Legende: Die Kammwollspinnerei an der Klosterstrasse ohne die Gebäude der Umgebung nach 1903. Museum zu Allerheiligen Bild 2 / 4 Legende: Eine Arbeiterin in der Wollfabrik im Jahr 1926. Museum zu Allerheiligen Bild 3 / 4 Legende: Frauen in der Packerei, an der Wand im Hintergrund hängt ein Werbeplakat von 1925. Museum zu Allerheiligen Bild 4 / 4 Legende: An einem Anlass werden die besten Plakate prämiert - auch eines von «Schaffhauser Wolle». Museum zu Allerheiligen

Sichtbar wird dabei nicht nur ein Stück Werbegeschichte, sondern die farbenfrohen Werke sind auch ein Spiegel des Zeitgeistes und erzählen von gesellschaftlichen, ökonomischen und ästhetischen Strömungen ihrer Zeit.

Die Firmen-Geschichte

1867 eröffnete Rudolph Schoeller, der ursprünglich aus Deutschland stammt, in Schaffhausen die erste Kammgarnspinnerei in der Schweiz. Ab 1868 liess er hier Strickgarne spinnen. Diese traten später unter dem Namen «Schaffhauser Wolle» ihren Siegeszug durch die Schweizer Strickstuben an.