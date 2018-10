Eines der «grössten Zentren» im Bereich wolle die Universität Zürich werden, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die Schaffung der 18 neuen Stellen sei auch ein Signal an die internationale Konkurrenz, lässt sich der Rektor Michael Hengartner zitieren.

Die Digitalisierung rast auf uns zu, wir können nicht warten.

Mit dieser massiven Aufstockung möchte sich die Hochschule neu positionieren in der Erforschung des digitalen Wandels. In den nächsten 25 Jahren will die Universität einen dreistelligen Millionenbetrag in diesen Bereich investieren.

Der Ausbau ist Teil der Digitalisierungsoffensive der Universität, der sogenannten «Digital Society Initiative». Die neuen Stellen sind teilweise bereits ausgeschrieben und sollen in den nächsten ein bis zwei Jahren besetzt werden.