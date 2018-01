So müsste der tödliche Messerstich ausgeführt werden!

Der Mord am Papst klappt noch nicht so richtig. Wieder und wieder zeigt der Regisseur seinem Schauspieler, wie er zustechen muss. Dass es nicht auf Anhieb klappt, ist kein Wunder. Der Mörder ist nämlich im wahren Leben Pfarrer, nicht Schauspieler.

Zum 250. Geburtstag des Zürcher Pfarrvereins stehen 10 Pfarrerinnen und Pfarrer auf der Bühne. Sie singen, tanzen, geben den Mörder und den James Bond. Pfarrer und James Bond passe gut zusammen, finden sie. In beiden Welten gehe es um den Kampf von Gut gegen Böse.

Von der «Asketischen Gesellschaft», wie der Verein zu Beginn hiess, bis zum James Bond-Musical mit singenden und tanzenden Pfarrleuten – der Verein hat sich in den letzten 250 Jahren ziemlich gewandelt.

«On her Majesty's Service» wird am 26. und 27. Januar in der Reformierten Kirche Balgrist aufgeführt.