200 Leute gestalteten in den letzten drei Wochen das Festivalgelände des 40. Theaterspektakels auf der Landiwiese in Zürich.

Neu wurden zum Beispiel auf zwei Dächern «Pools» installiert. Leider keine zum Schwimmen, sondern Wannen, die das Gebäude beschweren. Eine Notlösung zur Sturmsicherung, erklärt Bauchef Veit Kälin, denn in die Wiese darf nicht gebohrt werden.

«Wir mussten Alternativen suchen. Deshalb machten wir jetzt die Gewichtung auf dem Dach.» In den Wannen steht das Wasser fünf, respektive zehn Zentimeter hoch. Fürs grosse Dach auf dem Theaterhaus «Zentral» heisst das 14 Tonnen Gewicht, die das Gebäude auch bei einem Wind von 75 Stundenkilometern sichern. Insgesamt wurden für das neue, grosse Theaterhaus rund 50 Kubikmeter Holz verbaut.

Massiv Holz konnte dafür beim Tanzhaus «Terrain Boris Charmatz» gespart werden: Es hat weder Wände noch Dach. «Der Künstler wollte es sehr bewusst so», erklärt Kälin. Es soll ein luftiger Platz sein und das Ausgeliefertsein an die Natur ermöglichen. Der Künstler Boris Charmatz lädt jeden Abend gratis zu einem Ballettraining.

Zum 40. Geburtstag des Theaterfestivals können die Zuschauer viele Angebote zum Nulltarif nutzen. Zum Beispiel die Klanginstallation des Zürcher Künstlers Dimitri de Perrot. Noch mehr als sonst, will das Theater Spektakel zu seinem 40. Geburtstag ein Fest für alle sein. Deshalb ist schon der Spaziergang übers Gelände ein Erlebnis.

So wie das «Zwergendörfli», der Spielort des Social Muscle Club. Bis am Samstag heissen die Gastgeberinnen und Gastgeber die Leute willkommen und «rekrutieren» das Publikum für eine grosse Tafel am Samstagabend.

