Für 42 Ratsmitglieder war es am Montag die letzte Kantonsrats-Sitzung. Sie treten nicht mehr an oder wurden nicht mehr wiedergewählt.

Speziell war die Situation vor allem auch für die Fraktionsmitglieder der BDP: Sie konnten bei den Wahlen im März keinen einzigen ihrer sechs Sitze verteidigen und müssen ihre Sessel unfreiwillig räumen.

Emotionale Momente im Ratssaal

Ein schwieriger Moment für Fraktions-Chef Marcel Lenggenhager. Vor diesem Tag, sagte er in seiner Rede im Kantonsrat, habe er am meisten Respekt, Herzklopfen und auch ein wenig Angst gehabt. «Der Tag, an dem ich unsere Fraktion verabschieden darf, ist eine Ehre und auch ein emotionaler Moment.»

Ich hatte Respekt, Herzklopfen und auch ein wenig Angst

Auf den Betrieb im Kantonsrat warf er einen kritischen Blick: Es werde viel geredet, die Mühlen mahlten langsam. Die BDP habe sich darauf eingelassen, sei auch manchmal gehört worden, vor allem in den ersten vier Jahren, als sie noch das Zünglein an der Waage spielte.

Für die Zukunft machte Lenggenhager ein grosses Versprechen: Die BDP gehe, um wiederzukommen.