Abschied in der Probezeit

Das war ein kurzes Gastspiel: Nach nur rund fünf Wochen ist der neue Bereichsleiter Bildung der Stadt Schaffhausen bereits wieder weg. Das Schulamt kommt somit nicht zur Ruhe. Nachdem allerdings die Vorgänger wegen Überlastung gekündigt hatten, war dieser Punkt diesmal nicht ausschlaggebend. Stadtrat Raphaël Rohner betont: «Wir stellten in der Probezeit des neuen Amtsleiters einfach fest, dass es nicht in allen Bereichen stimmig ist. So beendete ich die Anstellung.»

Katrin Huber hilft aus

Die Stelle wird nun vorderhand nicht neu besetzt. Dass auch strukturelle Probleme bestehen, gibt Rohner nämlich offen zu. Derzeit laufe eine Analyse durch externe Fachleute, wie der Bildungsbereich der Stadt Schaffhausen neu organisiert werden könne. Bis die Ergebnisse vorliegen, übernimmt die Präsidentin des Stadtschulrates, Katrin Huber, interimistisch auch die Bereichsleitung Bildung. Sie leitete das Amt schon einmal aushilfsweise für ein Jahr.

Planung des Schuljahres ist gesichert

Führungslos ist das Schulamt somit nicht. Dies sei gerade in der jetzigen Zeit wichtig, wo das neue Schuljahr ab Sommer geplant werden müsse. Raphaël Rohner: «Unsere Schulverwaltung wird problemlos alle Aufgaben lösen können. Wir ziehen nun noch mehr am gleichen Strick.» Auch er selbst werde zusätzliche operative Aufgaben im Schulamt übernehmen.