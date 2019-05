Winterthur

Das Schulhaus-Projekt auf dem Areal Wallrüti in Oberwinterthur kann realisiert werden. 84 Prozent der Stimmberechtigten sagen Ja zum Kredit in der Höhe von rund 28 Millionen Franken.

Das Abwasser aus dem Tösstal wird in Zukunft in Winterthur gereinigt. Mit fast 94 Prozent Ja-Stimmen hat das Winterthurer Stimmvolk entschieden, einem neuen Tösstaler Abwasserverbund beizutreten, der dies ermöglicht. Ja gesagt haben auch alle betroffenen Tösstaler Gemeinden (Zell, Turbenthal, Wila, Weisslingen und Fischenthal). Mit dieser Massnahme soll das Grundwasser der Töss besser geschützt werden.