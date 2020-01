Wer im Kanton Zürich ein Haus bauen will oder auf seinem Dach eine neue Solaranlage installiert, der braucht dafür Geld, Zeit – und stapelweise Papier. Doch Letzteres soll bald wegfallen. Ab Februar führen zehn Gemeinden das elektronische Baubewilligungsverfahren ein.

Das bringe verschiedene Vorteile, ist Christian Kaul überzeugt. Er ist in der kantonalen Baudirektion für die neue elektronische Plattform zuständig. Einerseits sind die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr an die Schalteröffnungszeiten der Gemeinde gebunden. Zudem sei der Prozess transparenter, so Kaul: «Der Bauherr kann jederzeit direkt mit der Gemeinde Kommunizieren Und er sieht laufend, wo sein Gesuch steht.»

Bald im ganzen Kanton?

Profitieren soll aber auch der Kanton selber. Pro Jahr gehen rund 14'500 Baugesuche bei der Verwaltung ein. Kommen diese elektronisch, sparen sich die Beamten Arbeit, so Christian Kaul: «Die vollständigen Dossiers laufen digital ins System, sodass man sofort mit der Arbeit beginnen kann.»

Die digitale Plattform hat den Kanton rund eine Million Franken gekostet. Sie wurde 2016 in sechs Gemeinden getestet und wird nun im Februar in zehn Gemeinden definitiv eingeführt. Darunter etwa Winterthur und Dübendorf, aber auch kleinere Gemeinden wie Richterswil oder Aeugst am Albis beteiligen sich. Bis Mitte Jahr sollen sich zwanzig weitere Gemeinden der Plattform anschliessen.

Gezwungen werde niemand, so Christian Kaul. Er hofft aber, dass die Gemeinden freiwillig mitmachen und dereinst im ganzen Kanton der Gang an den Schalter mit einem Stapel Papier unter den Armen entfällt.

Am Ende braucht es doch noch Papier

Einen Haken hat das Projekt zurzeit allerdings noch. Damit das Baugesuch rechtlich gültig ist, braucht es zum Abschluss nämlich doch noch eine Unterschrift – von Hand. Der Gesuchsteller muss also doch noch ein ausgedrucktes Papier einreichen.

Es laufen jedoch zurzeit Anpassungen am Gesetz, damit in ein paar Jahren auch diese Unterschrift digital gesetzt werden kann und das Baugesuch wirklich komplett papierlos übers Internet abgewickelt werden kann.