Das Wichtigste in Kürze:

Für medizinische Notfälle im Kanton Zürich gibt es ab kommenden Jahr eine einheitliche Telefonnummer

Ab Januar 2018 werden rund um die Uhr Anrufe entgegengenommen und wenn nötig an jene Ärzte, Apotheker oder Zahnärzte weitergeleitet, die Notfalldienst haben

Ziel ist, dass alle Zürcherinnen und Zürcher auf die richtige medizinische Hilfe zählen können - auch ausserhalb der Praxisöffnungszeiten und unabhängig vom Wohnort

Die Nummer ist für die Anrufer gratis. Bezahlt wird sie je zur Hälfte vom Kanton und den Gemeinden. Der Kanton rechnet bei 250'000 Anrufen mit rund 7,3 Millionen Franken pro Jahr

Was tun, wenn abends oder nachts der Bauch schmerzt, das Fieber beim Säugling nicht sinkt oder ein Hexenschuss einfährt? Ab 2018 ist diese Frage im Kanton Zürich geklärt. «Wir haben aufgeräumt», erklärt der zuständige Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger gegenüber dem «Regionaljournal».

« Wir haben jetzt eine Lösung, die an 365 Tagen, 24 Stunden zur Verfügung steht. » Thomas Heiniger

Gesundheitsdirektor Kanton Zürich

Eine Nummer statt 38

Auch die Ärztinnen und Ärzte sind mit der neuen Notfallnummer sehr zufrieden. Bis jetzt hätten die Patienten bei Beschwerden zuerst eine der 38 lokalen Notfallnummern im Kanton heraussuchen müssen, sagt Joseph Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, nun gebe es nur noch eine direkte Nummer.

Widler glaubt, dass ein Teil der Anfragen bereits am Telefon zufriedenstellend beantwortet werden kann: «Mit einem guten Ratschlag oder man schickt sie in die nächste Apotheke oder in eine offene Praxis. Bei älteren, immobilen Patienten könne man auch einen Arzt vorbeischicken.

Die genaue Nummer des neuen Notfalldienstes gibt der Kanton im Herbst bekannt. Für ihre Einführung braucht es auch noch die Zustimmung des Kantonsparlaments.