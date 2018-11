Rundumsicht in den Kabinen, feingliedrige Stützen: Teilen Sie die lobenden Worte der ZKB zu ihrem Seilbahndesign?

So soll die Seilbahn über den Zürichsee aussehen

Schon im Jahr 2020 soll die Seilbahn der Zürcher Kantonalbank das Strandbad Mythenquai mit der Blatterwiese am Zürichhorn verbinden. Die Bank feiert ihr 150-jähriges Bestehen und will der Bevölkerung mit der «ZüriBahn» ein Geschenk offerieren. Nicht alle wollen dieses Geschenk allerdings annehmen: Umweltverbände und Quartiervereine wehren sich bereits gegen die Seilbahn, die fünf Jahre lang Einwohnerinnen und Touristen über den See befördern soll.

Umfrage zur ZKB-Seilbahn Die Zürcher Kantonalbank plant eine Seilbahn vom Strandbad Mythenquai zum Zürichhorn. Diese soll ab 2020 fünf Jahre lang in Betrieb sein. Am Freitag hat die Bank das Design und die Architektur vorgestellt. Ja: Architektur und Design von Kabinen, Station und Stützen überzeugen. Ja: Architektur und Design von Kabinen, Station und Stützen überzeugen. % Nein: Diese Seilbahn passt nicht in die Stadt Zürich. Nein: Diese Seilbahn passt nicht in die Stadt Zürich. % Abstimmen Abstimmen Gefällt Ihnen die Seilbahn der Zürcher Kantonalbank? Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Ungeachtet der Kritik treibt die Zürcher Kantonalbank ihre Pläne weiter voran und hat am Freitag offiziell Design und Architektur der Seilbahn vorgestellt.

Die Kabine

Legende: ZVG

Die Kabinen der Seilbahn sind fast vollständig verglast und ermöglichen daher eine uneingeschränkte Rundumsicht. Wie die Zürcher Kantonalbank festhält, ermögliche dies eine neue Perspektive auf die Stadt Zürich und die Alpen. 18 Kabinen sollen dereinst über den Zürichsee schweben, jede von ihnen bietet Platz für maximal 24 Personen. Gesteigert werde das Fahrterlebnis gemäss ZKB durch eine Heckscheibe, die sich öffnen lässt.

Die Stationen und die Stützen

Legende: ZVG

Die beiden Stationen beim Strandbad Mythenquai und auf der Blatterwiese am Zürichhorn werden von einer lichtdurchlässigen Hülle umfasst, schreibt die ZKB weiter. Dadurch würden sie sich ideal ins Umgebungsfeld integrieren und den Anspruch einer temporären Erscheinung berücksichtigen. Zwei filigrane Stützen im See würden zusätzlich dafür sorgen, dass die Seilbahn nicht nur höchsten Belastungsanforderungen, sondern auch hohen ästhetischen Ansprüchen genüge.

Nachhaltigkeit

Martin Scholl, Vorsitzender der ZKB-Generaldirektion, gibt sich in der Mitteilung begeistert: «Design und die Architektur der ZüriBahn zeigen, was durch hervorragende Teamarbeit und innovative Technik möglich wird.» Die Bahn vereine Ästhetik und Funktionalität.

Zudem werde dem Aspekt der Nachhaltigkeit beim Bau der Stationen und Stützen wie auch bei der Fabrikation der Kabinen grösste Aufmerksamkeit geschenkt. Wiederverwertbarkeit und -verwendbarkeit haben gemäss ZKB hohe Priorität. Die Stützen werden die gesetzlich streng geschützte Ufer- und Unterwasservegetation nicht beeinträchtigen. Dank eines speziellen Verfahrens werden weltweit zum ersten Mal in einem Binnengewässer die Pfähle der Stützen einer Seilbahn in den Boden gedreht anstatt gestossen. Dies ermögliche eine deutlich leisere und umweltschonendere Installation.